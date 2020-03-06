В Італії відзначають 500 роковини смерт Рафаеля [ Редактировать ]
В Італії відзначають 500 роковини смерті живописця Рафаеля. У Римі відкрили виставку робіт митця епохи Відродження, зібрали понад 200 полотен.
Зокрема, портрет папи Лева Десятого. Свого часу цей шедевр став сенсацією завдяки новаторській композиції. Нині картина розсварила експертів. Дехто з них виступали проти транспортування портрета із Флоренції до столиці, кажуть, робота переїзду не витримає. Утім картину таки виставили на огляд. Серед інших полотен і "Мадонна з трояндою", виконана у типових для Рафаеля пастельних тонах.
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