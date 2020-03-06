Справжнє кадрове цунамі прокотилося Києвом! Перша хвиля знесла Уряд Олексія Гончарука. Жертвою другої хвилі став генеральний прокурор. Політична тусовка очікує і третю хвилю найближчими тижнями - у відставку можуть піти очільник НАБУ та керівництво Національного банку.

Чому усе це стало можливим? Та які наслідки матиме для України? Спробуємо у цьому розібратися. А почнемо з урядовців. Хто прийшов, хто пішов, і які посади ще й досі залишаються вакантними... Усі подробиці далі.

В Україні тиждень кадрової турбулентності. З ініціативи президента Рада таки відправила уряд Гончарука у відставку. Хоча той мав імунітет на цілий рік. У критичній промові глава держави пояснює причини - головне, не недопрацювали.

"Це уряд нових облич, але самих облич - замало", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

Головне обличчя вже колишнього Кабміну Олексій Гончарук. Наймолодший український прем'єр. Склад його уряду теж був молодим та амбітним. Вони щедро обіцяли українцям 40 відсотків зростання економіки за 5 років, 4 тисячі кілометрів доріг, погашені зарплатні борги, нові школи і нові лікарні. А ще тотальну діджиталізацію. Але вдалося не все.

"За два місяці нового року невиконання держбюджету - майже 16 мільярдів гривень. Ми повинні казати правду. 13 із них це провал надходжень від митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла", - говорить Зеленський.

Крім проблем на митниці, досі не розібрались із падінням промисловості, виплатами шахтарям, пенсіями та комунальними тарифами. І захмарних міністерських премій.

"Критика лунає з ефірів телебачення. Яка? Земля раз. Але акценти. Невиконання держбюджету, невиконання показників по митниці. Плюс падіння промисловості. Плюс соросята захопили українську виконавчу гілку влади", - говорить Андрій Вігірінський, юрист, політичний експерт.

Тож виправлятиме ситуацію тепер новий - Денис Шмигаль. Старший за свого попередника на дев'ять років і на два роки за президента. У великій політиці бізнесмен з'явився торік. Його призначили головою Івано-Франківської ОДА. Утім на початку лютого Шмигаль став віце-прем'єром та очолив Міністерство розвитку громад.

"Виникає враження, що його уже готували до цієї посади, і президент вибирав з кількох кандидатур, і вибір впав саме на пана Дениса. Я думаю, що це консенсусна кандидатура, тому що враховуючи, що депутатські групи голосували, значить всі бенефіціари президентства Зеленського вони задоволені", - говорить Микола Давидюк, політичний експерт.

Новий прем'єр запевняє: очолив уряд, в якого є й енергія, і професіоналізм.

"Уряд, який не буде працювати у "Фейсбуці", а буде виходити до людей і працювати.

Тож тепер на людей працюватимуть: віце-прем'єр міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр фінансів Ігор Уманський, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр оборони Андрій Таран. Зберегли свої міністерські портфелі - Михайло Федоров, Денис Малюська, Владислав Криклій та Арсен Аваков.

"Аваков достатньо велика постать і фігура, яку вже другий президент не може зняти. По суті це феномен останніх 6-7 років", - говорить Микола Давидюк, політичний експерт.

А от Вадима Пристайка та Дмитра Кулебу - поміняли місцями. Залишились ще й чотири вакансії.

"Ключові міністерства ще не розподілені. Ключові", - вважає Андрій Вігірнський, юрист, політичний експерт.

А це міністерства економіки, енергетики, освіти і культури. А от ті урядовці, які вже отримали портфелі - далеко не політичні новачки. Наприклад, Марина Лазебна обіймала державні посади за Януковича. Тоді теперішня міністр соцполітики очолювала Державну службу зайнятості.

Ілля Ємець вже очолював Мінохорони здоров'я. В Кабміні Азарова. В Міністра фінансів Ігоря Уманського за плечима зо два десятки років у п'ятьох урядах.

"Попередникам дали пів року реалізуватись. Не пішло. Цим дадуть менше. Люди дійсно мають порожні кишені, в людей великі очікування і в людей велике бажання реалізації цих очікувань. І в плані справедливості, весна прийшла нікого не саджають. І в плані економіки. Обіцяли великі зарплати - їх немає. Обіцяли пенсії - немає. Обіцяли низькі платіжки, розбили на дві платіжки, але знову ж таки від перестановки доданків суми не змінились", - говорить Микола Давидюк, політичний експерт.

Щодо індексації пенсій, то Денис Шмигаль обіцяє це зробити. Щоправда, коли розбереться, що зараз є в казні. На першому засіданні нового уряду поки обговорювали коронавірус. А ще за два дні Шмигаль уже встиг нарватись на критику. Політик заявив, що Україна повинна подавати воду в анексований Крим, тому що там живуть українці.

"Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об'єктів. Знак оклику і на цьому ми ставимо крапку. Ми будемо постачати українцям воду для господарських потреб, для пиття: хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями ми маємо це забезпечити", - говорить Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.

Але як відділити воду для потреб населенню і російських військових баз прем'єр ще не знає. А тим часом у президента пояснили - спочатку деокупація, а потім вода.