Хто може кришувати такий вид заробітку?

Навала фальшивомонетників. Підробні гроші навіть продають, причому за спеціальним курсом. А сама схема продажу валютної липи - нагадує нарко-павутиння.

Хто покриває злочинців і як відрізнити липові гроші від справжніх? Олена Зоріна дізнавалася.

Їх не відрізняють продавці на ринках, касири у магазинах та обмінниках. А іноді навіть платіжні термінали сприймають фальшивки за справжні.

"В першу чергу підроблюють банкноти по гривні високого номіналу. Це 200 та 500", - пояснює Василь Невмержицький, член Асоціації фінансових аналітиків.

І як в обмінниках, підробки навіть мають свій "липовий" курс. Ціна залежить від якості.

"За 100 гривень фальшивых дают уже где-то порядка 30-40 гривен нормальных", - говорить Ігор Львов, експерт грошового ринку.

Бізнес, про який правоохоронці бажають гучно не говорити, процвітає в інтернеті.

"В феврале мы заблокировали три канала, через которые осуществлялась продажа так называемых фальшивых денег", - говорить В'ячеслав Марков, декан факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ, підполковник поліції.

Звичайні оголошення і спеціальні інтернет-канали в месенджерах. Національна та іноземна валюта. Обсяги і якість за бажанням клієнта. Розрахунок через електронні гаманці або криптовалютою. Відправлення в будь-який куточок країни.

Замовити фальшивi грошi так само простo, як пiцу. Через iнтернет. Схема подібна до розповсюдження наркотикiв. Органiзатори, виробники, збувачi, кур'єри i звiсно - покупці. Усі ці люди зазвичай не знають одне одного. Впiймати на гарячому їх практично неможливо. Адже фальшивки збувають через такі от схованки.

Ці схеми нагадують павутиння. Десятки "позаштатних" робітників і ще ті, кого, так би мовити, використовують всліпу. Ділки дуже кмітливі.

"По нашей информации эта гривна производится в Китае. И сюда попадает почтой. А дальше уже распространяется посредством закладок", - пояснює В'ячеслав Марков, декан факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ, підполковник поліції.

У Китаї чи в іншій країні, або ж в Україні, на непідконтрольній території. Вирахувати фальшивомонетників складно. Частіше можна хіба що зрозуміти почерк одного і того ж Зло-майстра.

"Убирают там Михайло Грушевський и делают надпись Михайло Підробка. Или Иван Франко - Іван Фреза. Ну и есть такие, что пишут там с 8 Марта, например".

Це експертний центр МВС, де якраз й аналізують валютну липу. Нові надходження на перевірку - кілька разів на місяць. Василь Пелюшок аналізує фальшиві гроші понад 10 років. Каже, відрізнити їх від справжніх вже може на око. Головне бути уважним. Намагається навчити цьому і мене.

"Настоящие или нет? - Ні! - Это настоящие. Но что тут не так? - Папір! - Нет. - Здесь идет Линкольн, он изображен на 5 долларовой банкноте. А здесь у нас 50. То есть вот эти части - доклеенные элементы".

Фальшивомонетники, розповідає, хороші економісти. Якість залежить від того - для чого саме підробка.

"Некоторые берут обычную бумагу и ее используют, некоторые более продвинутые находят специальную бумагу", - говорить Василь Пелюшок заступник завідувача відділу технічної експертизи документів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

У кожної фальшивої купюри - своя собівартість.

"Подбирают материалы, бумагу краски и.т.д. для того, чтобы максимально приблизить эту банкноту к подлинной. Если он хочет сбыть в магазине, он уже красками наносит изображение, на которое обращают внимание кассиры. Если это там на рынке, то это совсем другие элементы защиты имитуруются", - говорить Василь Пелюшок, заступник завідувача відділу технічної експертизи документів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Найбільше й експерти, й фальшивомонетники цінують так звані суперпідробки. Ось одна з таких.

"Изготовлена при помощи полиграфических способов. Снабжена специальными элементами защиты, ультрафиолетовой, инфракрасной. В этой банкноте есть! Водяные знаки есть, голограммы есть".

І тут несправжність можна знайти лише завдяки спеціальному обладнанню. Фальшивку може видати одна маленька деталь.

"Бумага сама не люминисцирует, но люминисцируют элементы защиты. Водяной знак не должен светиться".

Але так якісно підробляють здебільшого іноземну валюту, а не гривню. Це підтверджують і в Національному банку.

"На 1 мільйон справжніх банкнот в обігу припадає менше 3 фальшивих банкнот. На мільйон справжніх банкнот євро припадало 23 приблизно фальшивих банкноти", - пояснює Юлія Шолох, представниця прес-служби Національного банку України.

Чому упіймати за руку організаторів такого бізнесу вкрай складно? Бо мало хто хоче розплутувати таке павутиння.

"Из практики, кассир старается все-таки не связываться, если у него появляются сомнения в подлинности той или иной купюры, он отдает ее назад и фальшивомонетчик идет в следующий обменный пункт", - говорить Ігор Львов, експерт грошового ринку.

"Мішок грошей торгової виручки і серед них ми виявили якусь там тисячу або дві тисячі гривень фальшивих грошей, то як я юридичній особі можу щось сказати, де вона їх взяла? Якщо вона торгувала в якомусь супермаркеті", - пояснює Василь Невмержицький, член Асоціації фінансових аналітиків.

Хто може кришувати такий вид заробітку? Виявляється: все залежить від того, для чого купюра. От приміром, історія з гривневими суперфальшивками.

"Это скорее всего люди, которые причастны к изготовлению этих терминалов, они знают на что реагирует терминал и сотвественно они наносят какие-то метки на банкноты", - вважає Василь Пелюшок, заступник завідувача відділу технічної експертизи документів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Але це лише здогадки експертів. Чи можна українцям убезпечитися від підробок? Знавці грошового ринку відповідають: так. І радять звертати увагу насамперед на комірець.

"Он должен быть шершавым, второе это 200 гривен, они шершавые. Бумага плотная. Это не ксерокс. Что касается 500-гривневой купюры - тоже самое. И если мы говорим о дневном времени суток, то мы видим уже изображение и защитную полосу".

Утім, стовідсоткової гарантії від того, що до ваших рук не потрапить фальшива купюра не дасть ніхто.