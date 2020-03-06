В Киеве в Мариинском парке, который находится в центре Киева между улицей Михаила Грушевского и Парковой дорогой обнаружили жуткую находку. Во время земельных работ коммунальщики нашли человеческие останки. Об этом сообщает "Информатор".

Так, полицейские, которые приехали на выезд, выяснили, что сотрудники Киевзеленстроя выкорчевывали пенек спиленного дерева недалеко от Памятника участникам январского восстания. В этот момент в земле они увидели предметы, похожие на кости.

При осмотре места происшествия информация подтвердилась. В земле действительно лежал череп и другие кости, которые принадлежали человеку. Сколько кости пролежали в земле и другие детали случившегося предстоит выяснить полицейским.

Ранее мы писали о том, что древнеегипетская мумия заговорила. Напомним, в Египте, в провинции Минья, обнаружили древние гробницы. Это была первая в 2020 году важная находка. А на юге страны нашли масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества.

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