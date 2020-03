Власти Австралии подали иск в суд против компании Facebook, которая нарушила правила конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Австралии.

Как выяснилось, компания Facebook обнародовала личные данные пользователей программой This is Your Digital Life. Эта программа собирала данные с иной целью, чем та, для которой официально собиралась информация. Власти Австралии подают иск из-за нарушения закона о конфиденциальности 1988 года.

Читайте также Facebook планирует записывать разговоры пользователей

"Правительственный уполномоченный по вопросам информации подал иск против Facebook в федеральный суд, утверждая, что эта социальная сеть совершила серьезные и неоднократные вмешательства в частную жизнь вопреки закону Австралии о конфиденциальности", - сказано в сообщении.

А также, они выдвигают претензии из-за того, что Facebook не предоставила возможности пользователям контролировать способ раскрытия их данных.

Ранее мы писали о том, что в Киеве запустили уникальное мобильное приложение, через которое можно вызвать мастера. Также сообщалось о том, что в Viber появится новая функция.