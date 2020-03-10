Австралия подала в суд на Facebook [ Редактировать ]
Власти Австралии подали иск в суд против компании Facebook, которая нарушила правила конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Австралии.
Как выяснилось, компания Facebook обнародовала личные данные пользователей программой This is Your Digital Life. Эта программа собирала данные с иной целью, чем та, для которой официально собиралась информация. Власти Австралии подают иск из-за нарушения закона о конфиденциальности 1988 года.
"Правительственный уполномоченный по вопросам информации подал иск против Facebook в федеральный суд, утверждая, что эта социальная сеть совершила серьезные и неоднократные вмешательства в частную жизнь вопреки закону Австралии о конфиденциальности", - сказано в сообщении.
А также, они выдвигают претензии из-за того, что Facebook не предоставила возможности пользователям контролировать способ раскрытия их данных.
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