Во вторник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ. Об этом глава государства сообщил в интервью изданию Bloomberg.

"Земельная реформа - это реформа и президента, и правительства - мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земель сельскохозяйственного назначения. - ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу", - сказал он.

Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении - это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Также президент считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики.

Читайте также Зеленский предложил изменения в Таможенный кодекс

"Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, - нужны отдельные люди в Украине, отдельная организация. Это должно говорить и делать профильный министр", - отметил глава государства.

В то же время президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирования "спамом" поправок, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.

"Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать", - подчеркнул Зеленский.

Что касается медицинской реформы, по мнению главы государства, сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут. Так, президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

В то же время глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснение деталей земельной и медицинской реформ.

Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.

Ранее Зеленский назвал основные причины смены правительства. Читайте также о том, что в Украине назначили нового премьер-министра.