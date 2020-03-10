Земельная реформа: Зеленский дал обещание [ Редактировать ]
Во вторник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ. Об этом глава государства сообщил в интервью изданию Bloomberg.
"Земельная реформа - это реформа и президента, и правительства - мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земель сельскохозяйственного назначения. - ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу", - сказал он.
Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении - это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.
Также президент считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики.
"Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, - нужны отдельные люди в Украине, отдельная организация. Это должно говорить и делать профильный министр", - отметил глава государства.
В то же время президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирования "спамом" поправок, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.
"Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать", - подчеркнул Зеленский.
Что касается медицинской реформы, по мнению главы государства, сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут. Так, президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.
В то же время глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснение деталей земельной и медицинской реформ.
Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.
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