Традиції сильніші за коронавірус. Попри загрозу епідемії та заклик влади утриматися від масових заходів, в Індії розпочався щорічний фестиваль Холі.

Сотні тисяч людей вийшли на площі, обсипають одне одного кольоровими порошками, танцюють і вихваляють Всевишнього. Для індійців це свято знаменує прихід весни та початок бенгальського нового року.