Традиції сильніші за коронавірус: в Індії розпочали фестиваль Холі [ Редактировать ]
Традиції сильніші за коронавірус. Попри загрозу епідемії та заклик влади утриматися від масових заходів, в Індії розпочався щорічний фестиваль Холі.
Сотні тисяч людей вийшли на площі, обсипають одне одного кольоровими порошками, танцюють і вихваляють Всевишнього. Для індійців це свято знаменує прихід весни та початок бенгальського нового року.
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