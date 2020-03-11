Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе президента от 11 марта 2020 года.

"Уволить Чернышева Алексея Михайловича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному ним заявлению", - написано в указе.

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Вместе с тем, президент назначил Василия Володина временно исполняющем обязанности главы Киевской ОГА.

К слову, Василий Володин занимал должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации. До этого был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Чернышев был на должности главы Киевской ОГА 5 месяцев. В начале марта он стал министром развития общин и территорий в правительстве Дениса Шмыгаля.

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