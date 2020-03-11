В Италии женщина вынуждена жить с трупом из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Италии женщина вынуждена жить с телом мужа, который умер от коронавируса, поскольку она не может покинуть дом из-за карантина. Об этом заявил мэр Боргето-Санто-Спирито Джанкарло Канепа, передает CNN.
"Женщина не смогла покинуть свой дом, где находился труп ее мужа, из-за карантинных ограничений. Мужчина, который ранее получил положительный результат теста на коронавирус, скончался в понедельник, 9 марта, в 2:00 утра по местному времени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно карантинному протоколу, никто не мог подходить к телу.
"Да, это правда, она все еще там с телом, и мы не сможем его забрать до утра среды", - заявил Джанкарло Канепа. Он также добавил, что мужчина отказался от госпитализации, что и привело к такой ситуации.
"Сейчас самое важное - думать об этой леди, которая осталась наедине с телом своего мужа. Никто не может подойти близко, чтобы помочь ей и утешить ее. Надеемся, это быстро решится. Наши мысли с ней и о том, что она переживает", - цитирует издание слова соседки пострадавшей женщины.
Ранее сообщалось, что в Италии расширили карантин на всю страну. Также в Киеве закрывают кинотеатры, вузы и школы.
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