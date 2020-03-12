Карантин в Україні: на кордонах продовжують температурний контроль [ Редактировать ]
Посилені заходи безпеки через поширення китайської інфекції уже другий тиждень тривають в західних регіонах України. Яка там ситуація нині - розкажуть мої колеги.
Від початку епідсезону до інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні ушпиталили 14 осіб. Трьох людей привезли напередодні. Двоє з них водії мікроавтобуса, котрий возив людей до Італії. У всіх відібрали зразки аналізів. Поки що підтвердився лише 1 випадок зараження - у 39-річного жителя Чернівців.
"У частини з них негативні перші результати вже є. Але ми будемо брати два аналізи. Як тільки будуть два негативні результати, вони можуть бути виписані з відділення", - говорить Марія Поліщук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації.
Від минулої п'ятниці в місті оголосили карантин - на два тижні закрили школи та виші.
На Закарпатті жодного підтвердженого випадку коронавірусу не виявлено. Однак в області теж запровадили обмежувальні заходи.
"Ми вводимо обмеження на проведення всіх масових заходів. Ми вводимо обмеження на розважальні заходи, на проведення дискотек, відвідування кіно, театрів. В терміновому порядку вирішується питання щодо фінансування першочергових заходів і першочергових кроків", - говорить Віктор Буришин - начальник управління оборонної роботи, цивільного захисту Закарпатської ОДА.
Продовжують вимірювати температуру і на кордонах. Наразі в усіх країнах, що межують з областю, виявляють хворих. Так, у Польщі вже 16 випадків, в Угорщині - 12, у Румунії - 17, у Словаччині - 7, серед них - один випадок у прикордонному містечку Малі Селменці неподалік Ужгорода.
"Щодо випередження, то у нас у закарпатській області виділена обласна інфекційна лікарня як заклад №1. В кожному районів виділені місця для обсервації пацієнтів які контактували з імовірним хворим 604 ліжкомісць", - говорить Єлизавета Біров, директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.
Закривати кордони поки що не планують. Громадян просять обмежити відвідування країн, де є хворі на COVID-19. Тим, хто повертається з подорожей і почувається зле, рекомендують звертатися до сімейного лікаря.
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