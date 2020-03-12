Коронавирус во Франции "убил" еще 15 человек [ Редактировать ]
Во Франции от коронавируса COVID-19 умерли 15 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Так, во Франции общее число погибших достигло 48 человек.
Всего, по данным министерства здравоохранения Франции, коронавирусом заразились 2281 граждан.
Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.
Ранее сообщалось, что в Италии расширили карантин на всю страну. Также в Киеве закрывают кинотеатры, вузы и школы.
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