Украина эвакуирует своих граждан из Италии [ Редактировать ]
Всех украинцев из Италии эвакуируют, поскольку в стране работают только продуктовые магазины и аптеки. Об этом в ходе брифинга сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Остаются Милан и Рим, сегодня-завтра осуществляются последние рейсы для того, чтобы вывезти пассажиров, и остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев, и по этому направлению мы осуществляем дополнительные меры по контролю", - сказал он.
Напомним, что до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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