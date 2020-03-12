Всех украинцев из Италии эвакуируют, поскольку в стране работают только продуктовые магазины и аптеки. Об этом в ходе брифинга сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Остаются Милан и Рим, сегодня-завтра осуществляются последние рейсы для того, чтобы вывезти пассажиров, и остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев, и по этому направлению мы осуществляем дополнительные меры по контролю", - сказал он.