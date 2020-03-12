Сирійські біженці відновили спроби прорватися до омріяного ЄС. На турецько-грецькому кордоні знову колотнеча, після двох діб затишшя. Мігранти закидали грецьких прикордонників запалювальними коктейлями та камінням. Дехто з нелегалів намагався пробратися через паркан, утім, марно.

Грецькі прикордонники не можуть дати адекватної відсічі, адже серед нелегалів величезна кількість дітей без супроводу - понад п'ять з половиною тисяч.

Нагадаємо, від березня уряд Греції припинив на місяць розглядати запити про надання притулку. Тих, кому крадькома вдалося перетнути кордон - одразу депортують.