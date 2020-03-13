В Тернополе в общежитии обнаружили скрытую камеру в женской душевой [ Редактировать ]
Скрытая камера/ Фото: poznavaemoe.ru
В первом общежитии Тернопольского национального технического университета нашли скрытую видеокамеру в душевой кабине. Об этом сообщает "Т1 Новости".
Полиция выясняет, кто установил камеру. Производится экспертиза устройства.
"Была вызвана оперативная группа полиции, которая прибыла на место, чтобы провести соответствующие действия", - прокомментировал ситуацию руководитель ведомственной охраны университета.
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