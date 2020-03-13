В пятницу, 13 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на $604.81. За месяц курс стал дешевле на $4763.28. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $5445.52.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $128.96;

$128.96; Litecoin $34.66;

$34.66; Bitcoin Cash $169.52.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.