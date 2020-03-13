Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на $604.81. За месяц курс стал дешевле на $4763.28. Об этом сообщает myfin.by.
Теперь за монету предлагают $5445.52.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $128.96;
- Litecoin $34.66;
- Bitcoin Cash $169.52.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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