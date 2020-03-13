Под Львовом закрыли все рынки из-за госпитализации украинца [ Редактировать ]
Во Львове с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализировали местного жителя. Он ранее вернулся из Италии. Об этом сообщает представители пресс-службы Камянко-Бугского городского совета.
Мужчина обратился к врачу с симптомами острого респираторного заболевания.
"С целью предотвращения дезинформации жителей Каменка-Бугского района сообщаем о том, что 12.03.2020 года во второй половине дня к семейному врачу г Каменка-Бугская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. В ходе обследования установлено, что больной прибыл из Италии ", - говорится в сообщении.
Так, из-за этого местный совет принял решение временно приостановить работу рынков в г. Каменка-Бугская и поселках Добротвир и Новый Ярычев.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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