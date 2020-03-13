В п’ятницю, 13 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко оцінив політичний тиждень в країні.

Як ви оцінюєте ситуацію на валютному ринку? Чи зможе Нацбанк втримати курс гривні? Та який насправді курс може бути вигідним для нашої економіки? Бо одні кажуть, треба знижувати гривню, інші - що потрібна сильна національна валюта.

Самое главное, чтобы не было резких колебаний. Когда начинается ревальвация или девальвация, тогда они вредны для бизнеса, экономики и людей. Нужно удерживать курс гривны стабильным и тщательно работать с владельцами облигаций внутреннего займа, чтобы они не сбрасывали. Мы должны обязать Нацбанк, чтобы он принял все меры для стабилизации валюты.

Як ви оцінюєте готовність нашої держави до цієї кризової ситуації з поширенням коронавірусу? Чи все правильно робить влада, зокрема з карантином? Та чи вистачить нам фінансових ресурсів, щоб покривати всі необхідні витрати?

Безусловно будут затраты. Государство обязательно должно помогать, чтобы не было экономического кризиса. Сейчас самое главное - это принять меры для того, чтобы мы могли защитить жизнь людей. У медиков должно быть достаточно средств. А также, Верховная Рада должна уйти на карантин.

Економісти стверджують, що під впливом вірусу та інших чинників у всьому світі може розпочатися криза більша, ніж була 2008-го року. Що треба зробити Україні, аби пройти це випробування без великих потрясінь?

Необходимо отработать программу по предотвращению финансового экономического кризиса, которая будет включать меры финансовой стабилизации и поддержку бизнеса. Эта комплексная программа, которая должна быть представлена совместно с медицинской программой.