Економічна криза та коронавірус: Юрій Бойко проаналізував тиждень в країні [ Редактировать ]
В п’ятницю, 13 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко оцінив політичний тиждень в країні.
Як ви оцінюєте ситуацію на валютному ринку? Чи зможе Нацбанк втримати курс гривні? Та який насправді курс може бути вигідним для нашої економіки? Бо одні кажуть, треба знижувати гривню, інші - що потрібна сильна національна валюта.
Самое главное, чтобы не было резких колебаний. Когда начинается ревальвация или девальвация, тогда они вредны для бизнеса, экономики и людей. Нужно удерживать курс гривны стабильным и тщательно работать с владельцами облигаций внутреннего займа, чтобы они не сбрасывали. Мы должны обязать Нацбанк, чтобы он принял все меры для стабилизации валюты.
Як ви оцінюєте готовність нашої держави до цієї кризової ситуації з поширенням коронавірусу? Чи все правильно робить влада, зокрема з карантином? Та чи вистачить нам фінансових ресурсів, щоб покривати всі необхідні витрати?
Безусловно будут затраты. Государство обязательно должно помогать, чтобы не было экономического кризиса. Сейчас самое главное - это принять меры для того, чтобы мы могли защитить жизнь людей. У медиков должно быть достаточно средств. А также, Верховная Рада должна уйти на карантин.
Економісти стверджують, що під впливом вірусу та інших чинників у всьому світі може розпочатися криза більша, ніж була 2008-го року. Що треба зробити Україні, аби пройти це випробування без великих потрясінь?
Необходимо отработать программу по предотвращению финансового экономического кризиса, которая будет включать меры финансовой стабилизации и поддержку бизнеса. Эта комплексная программа, которая должна быть представлена совместно с медицинской программой.
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