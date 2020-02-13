В Одессе полицейские во время обыска в коммерческой организации, которая работает с обществом слепых, воровали личные вещи работников. Данный инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, - сообщает "Depo.Одесса".

"Правоохранители, которых сняли на видео, ходили по комнате и складывали вещи в собственных сумок и карманов. При этом свои действия полицейские сопровождали нецензурными словами", -говорится в сообщении.

Видео, которое распространили в сети интернет, не осталось без внимания руководства одесской полиции. В пресс-службе полиции подтвердили, что участники происшествия действительно являются сотрудниками полиции. Они назвали действия полицейских такими, которые порочит честь и достоинство полицейских.

"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен скрывать недостойные действия подобных работников ", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей.

По факту кражи назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы ГБР для предоставления правовой оценки действиям правоохранителей. На период ведения следствия полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Раньше сообщалось о том, что в здании телеканала "1+1" прошли обыски сотрудниками Службы безопасности Украины. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского обыски проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.