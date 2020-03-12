В среду, 11 марта, в Днепровском районе столицы двое злоумышленников, угрожая пистолетом, забрали из кассы магазина деньги и завладели двумя букетами цветов. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Заявитель предоставил приметы нападавших, а также цвет и марку их автомобиля.

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Один из патрульных, услышав, что у одного из мужчин была татуировка, вспомнил, что уже видел ее. Более того, несколько дней назад он привлекал данное лицо к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

С помощью баз данных удалось выяснить место возможного нахождения нападавших, и патрульные отправились по этому адресу.

"Дверь открыла женщина. Хозяйка квартиры впустила патрульных в помещение, где кроме нее находилось три человека. В квартире инспекторы увидели описанные заявителем букеты и предмет, похожий на оружие", - говорится в сообщении.

Патрульные задержали мужчин и вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.

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