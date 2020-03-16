В Польше у двух украинцев нашли коронавирус [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта, в Польше, в городах городах Цешин и Тыхы, у двух украинцев диагностировали коронавирусное заболевание. Один из них приехал в Польшу из Германии, другой - из Украины. Об этом заявила пресс-секретарь воеводы Силезского воеводства Алина Кухажевская, пишет Wprost.pl.
По ее словам, больной, который приехал из ФРГ, в настоящее время находится дома в изоляции. Относительно другого пациента - он в медучреждении. Врачи предполагают, что вероятно, он инфицировался именно на территории Украины, откуда и приехал.
"Пациента из инфекционной больницы в Цешине изолированно в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, который находится в больнице в городе Тыхы, приехал с Украины и там, вероятно, был источник заражения", - говорила Кухажевская.
В общем за последние пол суток число зараженных коронавирусом в Польше увеличилось еще на 25 человек.
Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Кроме того, мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
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