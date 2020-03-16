Законопроект о коронавирусе: опубликован текст [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта, на сайте украинского парламента опубликован текст законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Одним из инициаторов законопроекта является глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Согласно тексту законопроекту, предполагается, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Украине всего подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновицкой области. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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