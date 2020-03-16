В понедельник, 16 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание в 23:00. Об этом заявил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин в Facebook, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в руководстве одной из парламентских фракций

"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", - об этом сообщает Рахманин.

По словам собеседника агентства, Разумков пригласил руководителей парламентских фракций и депутатских групп для проведения совещания перед внеочередным заседанием Рады.

На сайте Рады также сообщается, что Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 8:00 17 марта.

Напомним, в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закрою