Дмитрий Разумков срочно собирает глав парламентских фракций [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание в 23:00. Об этом заявил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин в Facebook, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в руководстве одной из парламентских фракций
"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", - об этом сообщает Рахманин.
По словам собеседника агентства, Разумков пригласил руководителей парламентских фракций и депутатских групп для проведения совещания перед внеочередным заседанием Рады.
На сайте Рады также сообщается, что Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 8:00 17 марта.
Напомним, в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
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