Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин недавно вернулся из Италии и почувствовал недомогание. Из-за этого несколько дней он провел в больнице Белой Церкви с подозрением на коронавирус. Тест на вирус оказался негативным. Об этом он написал на своей странице в Facebook

У Валерия Харчишина диагностировали пневмонию. Но до этого результата лидер известный группы увидел изнутри, как в Украине, готовы или не готовы к эпидемии.

Читайте также Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

"Обследование и госпитализация были вынужденным, а не обязательным шагом и стали для меня , потому что в "багажнике": сухой кашель, одышка, температура, высокого давления, контакты с потенциально зараженными в итальянской больницы, посещение аэропортов в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие за рулем из Ломбардии в Лигурию", - написал Харчишин о причинах своей госпитализации.

Далее музыкант оказался недоволен тем, что его с подозрением на коронавирус увезли из Киева аж в Белую Церковь, а после вернули в столицу и там все же сделали тест. Он дал негативный результат, а рентген показал одностороннюю пневмонию. Также в посте Валерий Харчишин просит не поддаваться паники и сетует, что медицина страны не совсем готова к новой эпидемии.

Всего в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.