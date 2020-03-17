Коронавирус в Украине: зафиксированы четыре новых подозрения [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали двух детей с симптомами COVID-19. Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на замдиректора больницы Игоря Верника.
Одному ребенку три года, он из Дрогобычского района, второму - 15 лет, он из Львова. По состоянию на сегодняшнее утро во львовской больнице с подозрением на коронавирус находятся 14 человек.
В Славянске в Донецкой области госпитализированы двое жителей, на днях вернувшиеся из-за границы, информирует Славянский горсовет.
"К сожалению, вечером 16 марта еще двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение (г. Константиновка) с подозрением на коронавирусную инфекцию. Оба - молодые мужчины, на днях вернувшиеся из поездки за границу", - сказано в сообщении.
Окончательный диагноз будет установлен по результатам лабораторных исследований. Анализы госпитализированных отправили в Киев, результат ожидают сегодня. Сейчас медработники выявляют контактных лиц и изолируют их.
Всего в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
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