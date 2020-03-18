Гастрольну трупу Дніпропетровського обласного оперного театру помістили на обсервацію [ Редактировать ]
Гастрольну трупу Дніпропетровського обласного оперного театру помістили на обсервацію. 11 березня колектив (а це 44 артисти, працівники сцени та 4 водії) двома автобусами виїхали до Женеви.
Однак через пандемію коронавірусу гастролі перервали. Під час повернення додому в трьох учасників колективу виявили незначне підвищення температури. Цих людей обстежують медики. Решту артистів помістили на двотижневу обсервацію.
Олександр Штепа, директор Дніпропетровського обласного лабораторного центру:
Медичні працівники кожного з них оглянули, провели співбесіду і змогли виявити 3 осіб, які мали ознаки ОРВІ. У зв'язку з цим, їм надали можливість отримання допомоги в нашій інфекційній лікарні. Була в них підвищена температура 37,5, а також були ознаки гострого респіраторного захворювання.
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