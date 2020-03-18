Гастрольну трупу Дніпропетровського обласного оперного театру помістили на обсервацію. 11 березня колектив (а це 44 артисти, працівники сцени та 4 водії) двома автобусами виїхали до Женеви.

Однак через пандемію коронавірусу гастролі перервали. Під час повернення додому в трьох учасників колективу виявили незначне підвищення температури. Цих людей обстежують медики. Решту артистів помістили на двотижневу обсервацію.

Олександр Штепа, директор Дніпропетровського обласного лабораторного центру: