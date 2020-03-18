Киевские провайдеры разрешили не платить за интернет во время карантина/ Фото: mediasat.info

Столичные интернет-провайдеры заявили, что не будут отключать клиентов из-за задолженности на счете и разрешат оплатить услуги после окончания карантина. Об этом пишет ubr.ua.

Первой компанией, которые решили не ограничивать доступ своим абонентам, несмотря на отрицательный баланс, стала "Паутина Телеком". Вскоре к провайдеру присоединились DataNet, IPnet, "Ланет" и другие.

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" Уважаемые абоненты, в связи с карантином мы не будем ограничивать доступ в сеть интернет в случае несвоевременной оплаты услуг в течение карантина до 3 апреля включительно. Не выходите лишний раз на улицу для пополнения счета, лучше воспользуйтесь оплатой через личный кабинет банковской карточкой", – говорится в сообщении "Паутина Телеком".

При этом сообщается, что службы поддержки будут работать круглосуточно, но центры поддержки клиентов временно закроются.

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Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.