Киевлянам разрешили не платить за интернет во время карантина [ Редактировать ]
Столичные интернет-провайдеры заявили, что не будут отключать клиентов из-за задолженности на счете и разрешат оплатить услуги после окончания карантина. Об этом пишет ubr.ua.
Первой компанией, которые решили не ограничивать доступ своим абонентам, несмотря на отрицательный баланс, стала "Паутина Телеком". Вскоре к провайдеру присоединились DataNet, IPnet, "Ланет" и другие.
" Уважаемые абоненты, в связи с карантином мы не будем ограничивать доступ в сеть интернет в случае несвоевременной оплаты услуг в течение карантина до 3 апреля включительно. Не выходите лишний раз на улицу для пополнения счета, лучше воспользуйтесь оплатой через личный кабинет банковской карточкой", – говорится в сообщении "Паутина Телеком".
При этом сообщается, что службы поддержки будут работать круглосуточно, но центры поддержки клиентов временно закроются.
Ранее мы писали о том, как Рада борется с коронавирусом.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
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