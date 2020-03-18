По состоянию на 22:00, 18 марта, в Украине зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Таким образом, заражение зафиксировано в:

Черновицкой ласт- 10 человек

Житомирской - 1 человек

Киевской - 2 человека

Донецкой - 1 человек

Киеве - 2 человека.

За 18 марта в больницы поступили 51 пациент и проверяется 103 контактных человека.

По данным региональных лабораторий, протестированы за сегодня 6 образцов, все отрицательные.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.