В Украине два новых заражения коронавирусом - Минздрав [ Редактировать ]
По состоянию на 22:00, 18 марта, в Украине зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
Таким образом, заражение зафиксировано в:
- Черновицкой ласт- 10 человек
- Житомирской - 1 человек
- Киевской - 2 человека
- Донецкой - 1 человек
- Киеве - 2 человека.
За 18 марта в больницы поступили 51 пациент и проверяется 103 контактных человека.
По данным региональных лабораторий, протестированы за сегодня 6 образцов, все отрицательные.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
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