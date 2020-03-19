Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" повідомляє громадська організація "Антикорупційний блок учасників АТО", передає Depo.Харків.

За відомостями активістів, вчора, 18 березня, на одному з харківських сайтів з'явилася публікація про купівлю заступником Лозівської місцевої прокуратури Володимиром Горпинченком квартири за 120 тис. грн. Видання повідомило, що прокурор начебто незаконно не повідомив про придбання у 10-денний строк. Цю інформацію згодом сайт спростував, бо, згідно чинного законодавства, Горпинченко не мав декларувати своє придбання, оскільки він купив 50% квартири, витративши на це суму, меншу за ту, яку вже необхідно декларувати.

Однак, вивчивши декларації Горпинченка, активісти зауважили, "дружина прокурора не мала грошей на купівлю квартири" (своєї частки у 50% - ред.).

"Згідно з деклараціями, Анастасія Горпинченко ніде не працює і весь її дохід складається із споживчих кредитів і соціальної допомоги, разом трохи більше 12 тис. грн на рік. Ніяких заощаджень у неї не було. Проте, судячи із заяви прокурорів, вона дала 60 тис. грн на купівлю квартири. Виникає логічне питання - звідки у непрацюючої дружини лозівського прокурора гроші на купівлю нерухомості і чому прокурор Володимир Горпинченко не декларує її доходів?" - зазначають активісти.

У своїй річній декларації, яку прокурор подав 16 березня, не вказані ніякі доходи дружини, окрім кредиту і соціальної допомоги.

Однак після публікації 18 березня Горпинченко подав дві виправлені декларації, де вказав два грошових подарунки: один на 50 тис. грн самому прокурору від батька, другий на 60 тис. грн дружині від її батька.

За відомостями активістів, дружина прокурора Анастасія Горпинченко займається торгівлею товарами для дітей.