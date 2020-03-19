В Житомире зафиксировали первый случай заражения коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в городе зафиксирован первый случай заражения китайским коронавирусом. Об этом он заявил в своем Facebook.
По словам городского главы, сегодня был подтвержден первый случай COVID-19 в Житомире. Болезнь была диагностирована у 56-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Австрии.
Наличие коронавируса было подтверждено лабораторно.
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