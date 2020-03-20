Таксисты служб Uber, Uklon и Bolt будут возить врачей бесплатно. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Также он рассказал о том, что в Киеве уже провели 291 тест на коронавирус.

Напомним, в связи с пандемией в супермаркетах введут ограничение на продажу продуктов. А народные депутаты приняли пакет "антивирусных" законов.

18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.