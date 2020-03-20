Таксисты будут возить врачей бесплатно [ Редактировать ]
Таксисты служб Uber, Uklon и Bolt будут возить врачей бесплатно. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
Также он рассказал о том, что в Киеве уже провели 291 тест на коронавирус.
Напомним, в связи с пандемией в супермаркетах введут ограничение на продажу продуктов. А народные депутаты приняли пакет "антивирусных" законов.
18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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