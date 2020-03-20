Как отказаться от сахара: советы эксперта [ Редактировать ]
Множество людей борются с настоящей проблемой - тягой к сладкому. Но отказаться от тортов и конфет нелегко. Эксперт по диетологии объясняет, как удалить сахар из своего рациона, передает newsou.info.
Для начала давайте разберемся, почему сладкое вызывает зависимость? Пирожные, шоколад, фруктовые йогурты, печенье и т.д. по особу действуют на мозг. Сахароза активирует центр вознаграждения в мозге, создающий ощущение благополучия. Это приводит к зависимости.
Уйти в отказ
Эксперт Кристин Киркпатрик из "Центра здоровья" клиники Кливленда, считает, что необходим полный отказ от сахара на определенное время. Глобальное сокращение потребления предотвращает активацию центра вознаграждения в мозге.
Если удается избегать употребления сильно подслащенной пищи в течение длительного периода времени, организм больше не требует "сладкого яда". По словам эксперта, это нелегко, поэтому нужно иногда делать послабления - не употреблять сладкие продукты в течение рабочей недели, а по выходным баловать себя парой конфет, если тяга становится слишком большой.
"Через несколько недель вы почувствуете меньше тяги к сахару", - убежден эксперт.
Если вы не хотите полностью обходиться без сладостей, используйте мед или арахисовое масло для подслащивания.
Фрукты содержат сахар (фруктозу), но они содержат много витаминов и клетчатки. Фрукты являются частью здорового питания, от них отказываться не полезно ля здоровья.
Ранее мы писали, как выбрать авокадо.
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