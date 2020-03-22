Німці масово скуповують продукти [ Редактировать ]
У Німеччині людей закликають бути солідарними і не запасатися продуктами на чорний день. Мовляв, усім усього вистачить.
Чому німці панікують, які товари розмітають насамперед і що журналісти помітили в кошику Ангели Меркель? Знає Тетяна Логунова.
Закриті кафе і ресторани, напівпорожні автобуси, на вулицях майже порожньо. Німці почули заклики влади і залишаються вдома. Утім, є місця, де і в часи епідемії завжди людно. Це супермаркети і магазини побутової хімії.
У німецькій мові є таке слово як "hamstern", у перекладі "хом'ячити". Тобто, запасатися харчем на чорний день. І саме це зараз роблять німці. Уже більше як тиждень у магазинах умить розбирають макаронні вироби, крупи і консерви. Порожні й полиці з милом, гумовими рукавичками і туалетним папером.
Щоб зменшити ризик зараження, у супермаркетах вдаються до заходів безпеки. Біля кас з'явилася розмітка, ручки кошиків дезинфікують після кожного покупця, а касирів планують відгородити захисним склом.
Мартін Грубе, представник торговельної мережі:
Із наступного тижня на всіх касах встановимо панелі з органічного скла - так зведемо до мінімуму контакти між касиром і покупцем. Це допоможе захистити і відвідувачів і працівників.
Боротися супермаркетам доводиться не тільки з вірусом, а й із споживчою панікою. У багатьох крамницях уже є обмеження на продаж того чи іншого товару. Не дозволяють, скажімо, купувати більше як одну упаковку туалетного паперу чи двох пачок борошна.
Мартін Грубе, представник торговельної мережі:
Коли хтось набирає багато одиниць певного товару, одразу той самий крам хапають і інші, навіть, якщо він їм не потрібен. Люди не повинні боятися, що раптом чогось не стане. У нас надійні постачальники, але через зростання попиту поки що маємо проблеми з логістикою.
Купувати з розумом закликає і міністр сільського господарства Німеччини. Чиновниця особисто проінспектувала логістичні центри крупних торговельних мереж і пообіцяла німцям - дефіциту не буде.
Юлія Кльокнер, міністр сільського господарства Німеччини:
Ми бачимо, що є егоїсти, які купують так багато, що ніколи не зможуть спожити все придбане. Згодом ці продукти опиняться на смітнику. Саме через таких людей інші покупці не мають можливості придбати необхідного. Тому дуже прошу проявляти солідарність і купувати тільки те, що справді вам зараз потрібно. Усім всього вистачить.
До солідарності закликала і канцлерка Ангела Меркель. Вона згадала про панікерів у телевізійному зверненні до народу.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Ви можете бути впевнені: постачання продовольства забезпечимо. Навіть якщо полиці крамниць якогось дня спорожніють, їх знову наповнять. Хочу сказати кожному, хто йде у супермаркет: завжди є сенс мати припаси. Але ж робіть це адекватно. Діяти, як хом'яки, немов більше ніколи нічого не буде - безглуздо і геть безвідповідально.
Заспокоїти громадян канцлерка вирішила власним прикладом. Учора Меркель сфотографували в одному з супермаркетів Берліна. На касі вона стояла з напівпорожнім візочком, в якому вгледіли кілька пляшок вина, мариновані огірки і упаковку туалетного паперу.
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