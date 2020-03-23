Более 20 тыс. человек согласились заразиться ради создания вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Группа клинических исследований в Лондоне привлекла более 20 тысяч добровольцев, которые согласились заразиться вирусом, чтобы помочь в создании вакцины от коронавируса. Об этом пишет WSJ.
"Людей заразят не SARS-CoV-2, а схожими вирусами того же семейства. После заражения испытуемые проведут на карантине две недели", - говорится в сообщении.
За помощь науке и вклад в спасение планеты каждому выплатят по 3500 британских фунтов стерлингов (около 110 тыс. гривен).
Отмечается, что такие эксперименты могут сыграть важную роль в разработке вакцины против нового коронавируса, для которого нет проверенных методов лечения или вакцин.
Ранее сообщалось, что в Украину прибыл самолет из Китая с тестами на коронавирус. Также мы писали о том, что пустые полки в магазинах и аптеках США ужаснули пользователей сети.
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