Коронавирус Covid-19 не только смертельно опасен, но и неимоверно стремительный вирус, который быстро распространяется по всему миру. К сожалению, вирус не обошел стороной и Украину и, по состоянию на понедельник, 23 марта, в стране зафиксировано 73 случая инфицирования, из которых 3 - летальных.

Народ и власти обеспокоены. Глава МОЗ Илья Емец призвал депутатов быть сознательными и немедленно принять чрезвычайное положение в стране. Соответствующее решение парламент может принять на заседании уже 24 марта.

Итак, podrobnosti.ua расскажут вам, что изменится в стране с принятием чрезвычайного положение и как это повлияет на жизнь украинцев.

Важно. Не нужно путать режим чрезвычайного положения с режимом чрезвычайной ситуации, в котором уже живут Черновицкая, Житомирская, Киевская, Днепропетровская области и Киев. Ограничения прав и свобод граждан очень разные.

Режим чрезвычайного положения дает полномочия правоохранителям ограничивать движение транспорта, устанавливать блок-посты, следить за соблюдением карантинного режима, привлекать к ответственности недобросовестных предпринимателей, которые не закрывают магазины на период действия карантина.

То есть, в буквальном смысле слова позволяет окружать города, чтобы ограничивать передвижения.

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