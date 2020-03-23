Украинскую журналистку госпитализировали с подозрением на коронавирус [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, украинскую журналистку издания Lb.ua Анну Стешенко госпитализировали в Александровскую больницу Киева. Отмечается, что у девушки подозрение на коронавирус Covid-19.
На данный момент Анна ждет результатов теста на вирус.
Всего в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19. А еще появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.
Коронавирусом заразился народный депутат Украины - Сергей Шахов. Также Covid-19 инфицирована и его жена. Он также рассказал о своих симптомах. В связи с этим, в парламенте ищут коронавирус. Позже стало известно, что его состояние ухудшилось.
Еще позитивный результат теста на коронавирус получил депутат от ОПЗЖ Александр Лукашев.
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