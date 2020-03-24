Рада может провести внеочередное заседание - СМИ [ Редактировать ]
В четверг,26 марта, Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание. Об этом пишет УП, ссылаясь на источник в "Слуге народа".
"Окончательного решения нет. В депутатских чатах переписываются, что скорее всего заседание состоится 26 марта", - сказал представитель фракции.
Эту же информацию подтвердили еще два источника во фракции. При этом отмечается, что для заседания может не хватить депутатов.
"Да, планируют на 26-е. Но сейчас ведут перепись депутатов в чатах. Многие говорят, что не приедут", - сказал собеседник издания.
Информацию о заседании на эту же дату сообщают и другие СМИ.
Ранее мы писали о том, что Кабмин отозвал из Верховной Рады законопроект о труде.
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