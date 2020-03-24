Необычное искусство: японец делает художественную резьбу на бананах [ Редактировать ]
Японец Кейсуке Ямада, который работает электриком, по вечерам становится скульптором, вырезая различных персонажей из банана. Об этом пишет newsyou.info.
"Как-то он очищал банан и подумал, почему бы не заняться резьбой по нему. Самой первой работой стала простая улыбчивая рожица", - говорится в сообщении.
Скульптор создает свои шедевры с помощью ложки и зубочисток. Ямада очищает банан, выравнивает поверхность ложкой, а зубочисткой вырезает форму и детали.
Отмечается, что резьба занимает полчаса, так как банан быстро окисляется и теряет вид. Поэтому после работы японец делает фото и съедает свое творение.
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