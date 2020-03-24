Киев могут закрыть на въезд и выезд [ Редактировать ]
Во вторник, 24 марта, мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможном закрытии столицы на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом будет резко ухудшаться. Об этом он сказал во время брифинга.
"Ситуация еще контролируется. Если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей", - сказал Кличко.
Также он отметил, что в столице на Covid-19 протестировали 1297 киевлян. 28 - подтвержденных.
Всего в Украине зафиксировано 97 случая заражения коронавирусом COVID-19. В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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