Во вторник, 24 марта, мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможном закрытии столицы на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом будет резко ухудшаться. Об этом он сказал во время брифинга.

"Ситуация еще контролируется. Если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей", - сказал Кличко.

Также он отметил, что в столице на Covid-19 протестировали 1297 киевлян. 28 - подтвержденных.

Всего в Украине зафиксировано 97 случая заражения коронавирусом COVID-19. В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.