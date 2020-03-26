Закарпатье закрывает половину трасс [ Редактировать ]
С пятницы, 27 марта, Закарпатская область перекроет половину трасс, которые связывают регион с остальной страной. Это связано с пандемией коронавируса и чрезвычайной ситуацией в стране.Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко в Facebook .
По его словам, с 00:00 27 марта в регионе вводятся ограничения - закрываются рынки (кроме продуктовых оптовых рынков), кафе на АЗС.
"Приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород), Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)", - отметил Гетьманенко.
Движение будет открыто на двух других дорогах, идущих через Яблунецкий перевал (трасса Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранский перевал (трасса М-06 Киев-Чоп). Всем, кто будет въезжать в область, будут проводить температурный скрининг.
На сегодня в Закарпатской области нет ни одного случая коронавируса.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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