МОЗ утвердил список операций во время карантина [ Редактировать ]
Фото: больница/ DonPress
Министерство здравоохранения определило количество разрешенных операций на время карантинных мер.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
По их словам, гражданам будет предоставляться оперативное лечение в таких случаях:
- Предоставление медицинской помощи при усложненном течении беременности;
- Предоставление помощи беременным, роженицам, родившим женщинам;
- Новорожденным, предоставление палиативной медпомощи в стационарных отделениях.
Кроме того, людям с признаками ОРВИ будет предоставляться медицинская помощь в амбулаторных условиях с соблюдением инфекционных мер.
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