Министерство здравоохранения определило количество разрешенных операций на время карантинных мер.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По их словам, гражданам будет предоставляться оперативное лечение в таких случаях:

Предоставление медицинской помощи при усложненном течении беременности;

Предоставление помощи беременным, роженицам, родившим женщинам;

Новорожденным, предоставление палиативной медпомощи в стационарных отделениях.

Кроме того, людям с признаками ОРВИ будет предоставляться медицинская помощь в амбулаторных условиях с соблюдением инфекционных мер.

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