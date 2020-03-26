Национальный банк Украины определился с официальными курсами валют на пятницу, 27 марта. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших двух выходных - субботы и воскресенья.

Доллар США подорожает на 18 копеек и будет стоить 28,13 грн.

Евро подорожает на 60 копеек и будет стоить 30,86 грн.

Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.

Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.