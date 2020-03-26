Служба безопасности Украины провела задержание группы хакеров, которые украли со счетов украинцев 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации, группа людей разработала вредоносное программное обеспечение и рассылала на электронные адреса письма, открытие которых было чревато фишингом данных кредитных карт.

Полиция провела обыски и задержания 5 фигурантов дела.

Известно, что двух уже отправили на домашний арест, а одного приговорили к содержанию под стражей. Остальные ждут приговора суда.

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