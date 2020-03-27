В Испании началась вторая волна смертей от коронавируса [ Редактировать ]
За сутки, 26 марта, от коронавируса в Испании скончались 769 человек. Об этом сообщает Independent.
Общее число смертельных случаев в стране достигло 4858 человек.
По данным Министерства здравоохранения Испании, за сутки коронавирусом заразились почти 8 тыс. человек, увеличив число зараженных в стране до 64 тыс. человек.
В Мадриде, наиболее пострадавшем регионе страны, "Ледовый дворец" начали использовать в качестве морга. А на домашнем стадионе "Реал Мадрида" - Сантьяго Бернабеу, разместили медицинские принадлежности и препараты.
Ранее сообщалось, что Испания по количеству смертей от коронавируса обогнала Китай. Также у вице-премьера Испании подтвердили коронавирус.
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