За сутки, 26 марта, от коронавируса в Испании скончались 769 человек. Об этом сообщает Independent.

Общее число смертельных случаев в стране достигло 4858 человек.

По данным Министерства здравоохранения Испании, за сутки коронавирусом заразились почти 8 тыс. человек, увеличив число зараженных в стране до 64 тыс. человек.

В Мадриде, наиболее пострадавшем регионе страны, "Ледовый дворец" начали использовать в качестве морга. А на домашнем стадионе "Реал Мадрида" - Сантьяго Бернабеу, разместили медицинские принадлежности и препараты.

Ранее сообщалось, что Испания по количеству смертей от коронавируса обогнала Китай. Также у вице-премьера Испании подтвердили коронавирус.