В Испании продлили чрезвычайное положение [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, парламент Испании поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса до 12 апреля.
Об этом сообщает El Pais.
Решение было принято 321 голосами при широкой поддержке правых и левых партий.
Премьер-министр Педро Санчес во время выступления перед депутатами настаивал на том, что страна принимает самые жесткие ограничительные меры в условиях эпидемии, которая не утихает, и требует "времени, единства и лояльности".
"Продолжать чрезвычайное положение непросто. Я убежден, что единственный эффективный вариант против вируса - социальная изоляция", - подчеркнул Санчес.
Ранее сообщалось, что Испания по количеству смертей от коронавируса обогнала Китай. Также у вице-премьера Испании подтвердили коронавирус.
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