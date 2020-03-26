Коронавірус в Україні: митниця не пропускає до Дніпра апарати штучної вентиляції легень

Митниця не пропускає в Україну апарати штучної вентиляції легень, які закупили в Дніпрі, до того ж вимагають ПДВ. Це попри те, що уряд ще 20 березня розпорядився пропускати без мит та податків обладнання необхідне для боротьби з коронавірусом