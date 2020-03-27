Начальник полиции Киева заразился коронавирусом [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, стало известно, что новым коронавирусом Covid-19 заразился начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Так, сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.
Именно медики и правоохранители, как показывает трагический опыт Италии, наиболее часто становятся жертвами поражения опасной инфекцией.
В том числе диагноз Covid-19 сегодня установлен заместителю Председателя Национальной полиции Украины - начальника полиции Киева Андрею Крищенко.
Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что коронавирусом заразился народный депутат Украины - Сергей Шахов. Также Covid-19 инфицирована и его жена. Он также рассказал о своих симптомах. В связи с этим, в парламенте ищут коронавирус. Позже стало известно, что его состояние ухудшилось.
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