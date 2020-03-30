В Сумской области зафиксировали еще три случая коронавируса [ Редактировать ]
В понедельник, 30 марта, в Сумской области лабораторно подтверждено еще три случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщают в областном штабе для борьбы с коронавирусом.
Отмечается, что все трое инфицированных - женщины в возрасте 59, 61 и 63 года с Конотопского района села Казацкое.
"Они находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что по состоянию на 30 марта в Сумской области подтверждено девять случаев заболеваний COVID-19: 6 в районе Конотопа, один из которых летальный, два - в городе Сумы, один - в городе Ахтырка. Состояние больных оценивается как стабильное.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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