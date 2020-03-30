Как укрепить иммунитет: советы медиков [ Редактировать ]
Во время пандемии коронавируса Covid-19 все люди задаются вопросом: как укрепить свою иммунную систему? По словам эксперта, наукой не доказано, что прием витаминов может существенно повлияет на смертность при заболевании. Тем не менее медики советуют пить витамин С "в краткосрочной перспективе", передает newsyou.info.
Также специалист рекомендует тем, кто решил самоизолироваться, следить за режимом труда и отдыха, вовремя ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
Cпециалист напомнила о важности правильного питания, при этом специалист не рекомендует садиться на жесткие диеты, чтобы не создавать организму лишний стресс.
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