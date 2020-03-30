В Днепропетровской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом [ Редактировать ]
В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще один случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-службу Днепропетровской ОГА.
Так, COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога.
"На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в целом в области - 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один человек уже выздоровел.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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