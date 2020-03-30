В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще один случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-службу Днепропетровской ОГА.

Так, COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога.

"На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом в области - 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один человек уже выздоровел.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.