548 випадків інфікування COVID-19 зафіксовано в Україні. Про це повідомили в МОЗ. 13 людей померли, 8 одужали. По всій країні рятувальники почали розгортати тимчасові пункти прийому пацієнтів. Їх облаштовують поруч із лікарнями. Навіщо потрібні намети і як працюватимуть? - дивіться у сюжеті.

Дніпро. Намет тимчасового прийому хворих облаштували біля обласної лікарні імені Мечникова. Вона визначена, як одна з госпітальних баз Дніпропетровщини. Сюди, у разі розпалу епідемії, швидкі будуть привозити хворих з підозрою на зараження. Медики обстежуватимуть пацієнтів і далі відправлятимуть до відділення чи у реанімацію.

Юрій Скребець, заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Одразу, якщо хворий з температурою буде надходити тут буде лікар, медична сестра, які зроблять необхідне обстеження, дослідження, якщо потрібно то тестування, і вирішать, приймуть рішення, де в якому відділенні в якому корпусі буде той чи інший пацієнт.

Поки в наметі 10 розкладних ліжок.

Олександр Шевченко, заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Перелік оснащення цих наметів ще не визначений. Його нам обіцяють надати із штабу по ліквідації надзвичайної ситуації у найближчий час. Буде визначено хто які заходи там організовує.

Хворих на коронавірус прийматимуть 17 таких лікарень по всій області, у восьми з них рятувальники вже облаштували намети. Медики готуються до найгіршого сценарію.

Валерій Сердюк, директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації:

Есть первая волна коронавируса. Мы понимаем по мере заполнения основных госпитальных баз, мы будем разширять эти базы и будем заполнять остальные, тоесть есть вторая волна коронавируса. Есть третья волна коронавируса, мы пока можем это только предпологать. Мы готовим ко всем ситуациям которые могут быть.

Кропивницький. Намет розгорнули на території Центральної міської лікарні. В медзакладі щонайбільше зможуть прийняти до трьох сотень хворих. Якщо їх буде більше - людей привозитимуть у цей намет.

Олександр Артюх, головний лікар КНП "Центральна міська лікарня":

Враховуючи те, що ми не знаємо в якій кількості і коли буде можливий великий наплив таких пацієнтів звичайно влада подумала про те, щоби поставити я скажу так пункти сортировки, розумієте ми в цій ситуації не були ніколи, але для того, щоб буде там дощ іти чи сніг чи жарко, то є де навіть поспілкуватись, зібрати анамнез.

Обстежувати пацієнтів буде черговий лікар. Він проводитиме експрес-тестування та вирішуватиме питання госпіталізації. Поки що у мерії Кропивницького пропонують використовувати намети як пункти охорони.

Олександр Мосін, заступник міського голови Кропивницького:

Щоб ми могли використовувати цю палатку, встановити постійно діючий пост чи це буде Нацполіція, чи Нацгвардія, військові, які зможуть забезпечити цілодобове перебування на цьому посту.

На Рівненщині вже облаштували п'ять тимчасових пунктів прийому. Окрім лікарень у Рівному та Сарнах, недужих з підозрами на СOVID-19 прийматиме ще три районні медзаклади - у Рокитному, Костополі та Дубно. В наметах хворих поки немає. Лікарі чекають на рекомендацій від МОЗу.

Загалом надзвичайники вже встановили більше двохсот наметів по всій країні.