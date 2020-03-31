Леся Никитюк взбудоражила пикантным фото [ Редактировать ]
Популярная телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым сексуальным фото. Соответствующее фото она опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram.
"Все эти фото должны быть в модных журналах... Но журналы не печатают, интервью не берут. Оставлю эту фотку здесь", - написала звезда в описании к фото.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Поклонники были приятно удивлены идеальными формами Леси и "забросали" телеведущую массой комплиментов.
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